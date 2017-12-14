Лукашенко рассказал, как по его приказу «люди с автоматами» перестреляли бандитов

В ходе ежегодного обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии президент страны Александр Лукашенко вспомнил, как с помощью автоматчиков наводили порядок на трассе «Москва – Берлин», где до этого происходили убийства.

Как отмечает Tut.by, Лукашенко рассказал, что на трассе «Москва – Берлин» некогда убивали людей. Когда об этом стало известно, он послал туда «горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

Об этом он вспомнил после того, как призвал «посерьезнее разобраться» с президентской инспекцией охраны животного и растительного мира.

Отметим, об этой истории Лукашенко рассказывает уже не первый раз. Так, в октябре 2013 года на пресс-конференции для российских СМИ глава белорусского государства напомнил, что когда в 1994 году стал президентом, возникла необходимость обеспечения безопасности на дорогах, учитывая транзитный характер Белоруссии.

«На трассе «Москва – Минск – Берлин» я столкнулся в первый раз, как президент, с этим бандитизмом. Мне приходят, докладывают: там остановили машину – убили водителя, машину забрали», – отмечал Александр Лукашенко.

По его словам для борьбы с преступностью на дорогах было принято «радикальное решение»: «Собрали несколько групп, взяли крутые автомобили и устроили ловушку на этой трассе. Всех, кто сопротивлялся из бандитов, расстреливали на месте. Три группы такие уничтожили, четвертой – не было. И до сих пор – тихо и спокойно».

Ранее, во вторник, 24 апреля, Лукашенко заявил, что Белоруссия должна стать привлекательной для богатых людей со всего мира. Также он отметил, что Захлестнувшие планету торговые войны повлияли на российско-белорусские отношения.