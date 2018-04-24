Лукашенко рассказал о влиянии мировых торговых войн на отношения с Россией

Захлестнувшие планету торговые войны повлияли на российско-белорусские отношения, заметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к парламенту страны.

Президент Белоруссии отметил, что планету захлестнули торговые войны: США «сражаются с Китаем», развернулась «масштабная санкционная война против России», а Евросоюз «по совету из-за океана ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой», передает РИА «Новости».

Ситуация отразилась и на российско-белорусских отношениях. «Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что мировая система торговли практически ломается, и в этих условиях «особо актуальна миролюбивая сбалансированная внешняя политика всех государств».

Ранее во вторник Лукашенко отметил, что санкционные войны рикошетом заденут и Белоруссию, но страна не будет закрываться от мира.