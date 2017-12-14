Лукашенко прокомментировал слухи об изменениях конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что пока не планирует проводить референдум для изменения конституции страны.

«Если будет референдум, заранее, по закону, это будет сказано. Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал», – заявил Лукашенко.

В марте Лукашенко говорил, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию. В этой связи он поручил проанализировать Основной закон и подготовить соответствующие предложения. Лукашенко подчеркнул, что является сторонником только всенародного референдума по вопросу изменений конституции.

Кроме того, в апреле Лукашенко заявил, что часть функций президента страны нужно передать другим ветвям власти.

Также Лукашенко заявил, что республика не будет закрываться от мира, несмотря на рост международной напряженности и конфронтации.

«На международной арене обостряются конфронтация и недоверие, а значит, легкого времени не будет. Санкционные войны неизбежно рикошетом заденут и нас – то ли через торговый, то ли через финансовый канал мы это ощутим на себе. Но не станем закрываться от мира: ни одна страна, даже из списка великих держав, не может быть успешной, если замкнется в себе», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, задача Белоруссии – быть открытой для лучшего. «Цель – расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Белоруссии относительно другого мира», – подчеркнул Лукашенко.