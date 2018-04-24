Лукашенко захотел привлечь в Белоруссию богачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна стать привлекательной для богатых людей со всего мира.

Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что требуется «серьезно подумать о том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира», передает РИА «Новости».

В связи с этим президент Белоруссии поручил правительству страны и национальному банку «глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы», чтобы «создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство».

«По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что одной из целей является привлечение в Белоруссию, чистый, спокойный и комфортный уголок Европы», самых «лучших и умных» людей мира.

По словам Лукашенко, республика готова предложить «стабильные, комфортные, предсказуемые условия ведения бизнеса», и это «должно быть национальным брендом».

Ранее сообщалось, что в Минске увидели интерес Китая к приватизации белорусских предприятий.