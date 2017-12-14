Загадочная примесь заставила космонавтов на МКС прибегнуть к помощи США

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) начались проблемы с качеством горячей воды, из-за чего космонавты вынуждены потреблять воду на сегменте США, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в горячей воде на российском сегменте МКС найдена неизвестная примесь желтого цвета, из-за чего «при необходимости российские космонавты получили рекомендацию использовать воду для питья из запасов американского сегмента, для технических нужд – получаемую путем регенерации», передает «Интерфакс».

Причиной неполадки могло стать загрязнение воды в баках грузового космического корабля «Прогресс МС-07», либо проблемы с водонагревателем на российском сегменте МКС.

Астронавты США используют на МКС систему регенерации воды из мочевины. В режиме эксперимента аналогичную систему монтируют на российском модуле «Рассвет».

Отмечается, что в 2019 году на МКС планируется запустить многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Как сообщил источник, корабль «сможет взять на борт лишь ограниченные запасы питьевой воды, потребность в ней, однако, будет велика». Отмечается, что такая система «позволит удовлетворить ее в значительной степени».

Российские космонавты на МКС ранее не занимались восстановлением питьевой воды из мочи. Такие отходы покидают российский сегмент на «грузовиках» «Прогресс», которые частично сгорают в плотных слоях атмосферы, а остальные затапливаются в Тихом океане – на «кладбище космических кораблей».