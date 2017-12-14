Назван источник загадочной примеси в воде на российском сегменте МКС

Первый замгенконструктора по летной эксплуатации РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что причиной появления в воде на российском сегменте Международной космической станции (МКС) загадочной желтой примеси стала накипь.

«Причина появления в воде примеси желтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле», – сказал Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, проблема решается довольно легко. «Мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют самоваром», – объяснил он.

Ранее во вторник стало известно, что на российском сегменте МКС начались проблемы с качеством горячей воды, из-за чего космонавты вынуждены потреблять воду на сегменте США.