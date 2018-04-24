По подозрению в коррупции полиция Франции задержала миллиардера Боллоре

Полиция Франции в рамках дела о подкупе иностранных должностных лиц задержала миллиардера Венсана Боллоре, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники во французской юстиции.

Отмечается, что гражданина Пятой Республики Венсана Боллоре подозревают в нарушении законов при получении в концессию двух портовых терминалов на Африканском континенте – в Конакри (Гвинея) и Ломе (Того), передает ТАСС.

По версии следствия, его транспортная и логистическая компания использовала аффилированное коммуникационное агентство Havas, чтобы содействовать приходу к власти африканских руководителей, а затем – для получения от них на выгодных условиях портовых концессий.

Также задержаны генеральный директор группы Havas Жиль Аликс и руководитель ее международной секции Жан-Филипп Доран. Последний в Гвинее занимался предвыборной кампанией нынешнего президента страны Альфа Конде, вернувшегося из длительной парижской иммиграции, во время которой он познакомился с экс-министром иностранных дел Бернаром Кушнером и Венсаном Боллоре. В 2010 году Доран руководил коммуникацией президента Того Фора Гнассингбе, который находится у власти по сей день.

В марте 2011 года избранный президентом Альфа Конде поручил управление портом Венсану Боллоре. В 2009 году группа Боллоре в Того всего за несколько месяцев до переизбрания Гнассингбе получила концессию на грузовой терминал в порту Ломе на 35 лет.

Отмечается, что Боллоре задержали через неделю после того, как он внезапно передал пост председателя в наблюдательном совете медиаконгломерата «Вивенди» своему сыну Яннику.