Парламент Армении назвал дату переговоров с оппозицией

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов подтвердил, что переговоры с оппозицией пройдут 25 апреля.

«Я не хотел бы сейчас говорить в этот день (о развитии ситуации - прим. ВЗГЛЯД). Все завтра», – передает ТАСС слова Шармазанова после церемонии возложения цветов к мемориалу памяти жертв геноцида армян во вторник.

На вопрос о повестке переговоров с оппозицией он отметил: «Переговоры завтра».

Напомним, во вторник тысячи жителей Еревана собрались на территории Мемориального комплекса памяти жертв геноцида армян 1915 года.