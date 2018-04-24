В Ереване почтили память жертв геноцида армян

Тысячи жителей Еревана собрались на территории Мемориального комплекса памяти жертв геноцида армян 1915 года.

В этот день в 1915 году началась депортации представителей армянской интеллигенции из Константинополя (Османская империя). Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918 годов).

По сообщению источника, жители Еревана идут к цемориалу, чтобы возложить цветы и венки в Вечному огню, передает ТАСС.

При этом отмечается, что никаких разногласий, связанных с протестами в Армении, в день поминовения речь не идет. Люди все вместе несут 100-метровый национальный флаг.

Никаких лозунгов никто не выдвигает, церемония носит, скорее, спокойный семейный характер.

На церемонии уже побывали министры обороны, финансов, транспорта, глава Центробанка, прибывают представители общественных движений, главы аккредитованных в Ереване диппредставительств.

Ожидается, что к мемориалу во второй половине дня прибудет лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян рассказал, что, по его мнению, привело к народным волнениям в стране.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку.