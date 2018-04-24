Президент Армении назвал причины народных волнений

Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что, по его мнению, привело к народным волнениям в стране.

Саркисян выступил с обращением к гражданам Армении.

«Мы не раз говорили, что в стране много проблем», – приводит его слова ТАСС.

В частности, он указал на «отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности». Эти «существенные факторы», по его словам, и привели к сложившейся в стране ситуации.

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«Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению», – заявил он.

Саркисян сказал, что «глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку.