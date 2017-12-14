G7 пригрозила России ужесточением санкций

Санкции против России могут ужесточить, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто.

В заявлении говорится, что Россия должна выполнять минские договоренности. С этим страны G7 связывают вопрос «продления экономических санкций по Донбассу». Подчеркивается, что санкции отменят, «только если Россия полностью выполнит свои обязательства». При этом страны G7 «готовы принять новые ограничительные меры», если действия Москвы «того потребуют», передает РИА «Новости».

Главы МИД стран G7 отметили, что полностью поддерживают Украину и выступают за ее территориальную целостность «в пределах международно признанных границ». Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму, передает ТАСС.

Министры иностранных дел G7 обвинили Россию в «безответственном и дестабилизирующем поведении», но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.

G7 заявила, что Москва якобы «вмешивается в демократические системы других стран».

Страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России «полного раскрытия не заявленной ранее программы по «Новичку». G7 считает, что Россия «весьма вероятно» несет ответственность за инцидент в Солсбери. По мнению министров, «правдоподобных альтернативных объяснений нет». G7 заявила, что «разделяет оценки Великобритании».

G7 поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии, заявив, что он «был ограниченным, соразмерным и необходимым». По мнению министров, удар был применен «после исчерпания дипломатических возможностей» в «ответ» на химатаку, якобы устроенную властями Сирии.

Накануне сообщалось, что главы МИД G7 собираются сделать жесткое заявление в адрес России.