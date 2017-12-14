Главы МИД G7 собрались сделать жесткое заявление в адрес России

Министры иностранных дел стран G7 по итогам совещания в Торонто выступят с жестким заявлением в адрес России.

По словам источника «Интерфакса», «тон заявления будет жестким», но дающим понять, что «двери (для сотрудничества) открыты». Как заявил источник, Россия должна работать со странами G7, если хочет, чтобы к ней «относились как к великой державе».

В частности, «жестким» заявление будет по вопросам Сирии и Украины.

Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций против России, но тему могут рассмотреть в рамках двусторонних встреч.

Напомним, МИД Канады сообщил, что страны G7 намерены сохранить санкции в отношении России.