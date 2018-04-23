G7 вознамерилась продолжить санкционное давление на Россию

Страны G7 намерены сохранить санкции в отношении России, сообщает МИД Канады.

Как сказано в сообщении, глава ведомства Христя Фриланд и ее коллеги по G7 «подтвердили общую приверженность уважению международного права», включая вопрос территориальной целостности стран.

Указывается, что антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине, сохранятся, передает РИА «Новости».