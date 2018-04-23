«Посол Победы-2017» пообещала выйти 9 мая на шествие «Бессмертный полк»

«В прошлом году я участвовала в шествии в Москве, в этом буду участвовать в шествии в Белгороде», - рассказала газете ВЗГЛЯД победительница прошлогоднего конкурса «Посол Победы» Дарья Ягодинцева, комментируя начало подготовки к новой акции «Бессмертный полк».

В России, а также в некоторых государствах ближнего и дальнего зарубежья стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк». По традиции она намечена на 9 мая в Москве на Красной площади и других городах страны. К ней приурочен и конкурс волонтеров «Посол Победы». Одна из победительниц прошлогоднего конкурса Дарья Яготинцева из Белгорода, рассказала газете ВЗГЛЯД, что примет участие в шествии «Бессмертный полк» и в этом году.

«Эта акция очень значима и для меня особенно. Я уже не первый год в ней участвую», – сказала она. «Я буквально совсем недавно обнаружила информацию о своем прадеде, я не сразу ее нашла. Он воевал и пропал без вести во время войны», – рассказала Яготинцева.



Дед Дарьи Иван Кузьмич Яготинцев, по ее словам, во время войны был 13-летним ребенком и помогал фронтовикам всем, чем мог. Дарья успела застать своего деда и всегда с интересом слушала каждую его историю об истории страны. Дедушка, который проработал водителем всю свою сознательную жизнь, особенно гордился тем, что лично возил самого диктора Левитана, когда Юрий Борисович приезжал на один из юбилеев в Белгородскую область.



Напомним, ежегодный конкурс «Послы Победы» определяет 200 лучших волонтеров из 85 регионов страны. Победители становятся организаторами ключевых мероприятий празднования 9 Мая – парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Петербурге, сообщает РИА «Новости».

С 2015 года в каждом центре госуслуг «Мои документы» москвичи могут бесплатно распечатать фото своего героя в формате А4. Для этого нужно прийти со снимком в любой из 128 центров госуслуг. Помимо этого, в центрах госуслуг каждый москвич может опубликовать воспоминания о своем ветеране и его фото в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва».

«Все материалы - фотографии, воспоминания, письма – будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти, а оригиналы сразу же возвращены владельцам, - объяснили ранее «Комсомольской правде» в пресс-службе центров госуслуг Москвы. - Все желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома через сайт проекта «Бессмертный полк - Москва». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.«Бессмертный полк» – это шествие добровольцев по центральным улицам своих городов с портретами родственников-фронтовиков. Цель акции заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины.

9 мая 2017 года в Москве по Красной площади в рядах «Бессмертного полка» почтить память своих предков прошли свыше 850 000 москвичей и гостей столицы, сообщала газета ВЗГЛЯД. В числе участников акции, как и в 2015-16 годах был президент страны Владимир Путин. По данным МВД, в прошлом году «Бессмертный полк» прошел в 79 городах ближнего и дальнего зарубежья, только в России в нем приняло участие свыше 7,8 миллионов человек.

Организаторы акции выражают уверенность в том, что в этом году в шествии в столице примет участие свыше миллиона человек. Таким образом, «Бессмертный полк 2018» в Москве может установить новый рекорд по числу участников.