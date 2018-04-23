Буксировщик въехал в самолет в Домодедово

Самолет Embraer-195 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского Домодедово в Саратов с задержкой из-за инцидента с буксировщиком, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна (ВС), передает РИА «Новости».

Авиаперевозчик сообщил, что конструкции воздушного судна не повреждены, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета.

В авиакомпании отметили, что после инцидента технические специалисты и контролирующие органы должны были составить технический акт о допуске самолета к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем вылет рейса задержался, как и следующие рейсы по этому маршруту.

Время задержки составляет два часа.