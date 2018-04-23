Макрон заявил Путину о «законности» ударов по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о «законности» ударов западной коалиции по сирийской территории, сообщает Елисейский дворец.

Макрон также заявил, что Франция готова сотрудничать с Россией по вопросу Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников

Накануне Макрон признался, что считает Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой и вызывает у людей гордость.