Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждена ситуация в Сирии, сложившаяся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Макрон высказались за продолжение реализации соглашения по иранской ядерной программе.

В воскресенье французский президент Эммануэль Макрон, который в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом, заявил, что сделка с Тегераном по атому не является идеальной, однако сейчас альтернатив ей не существует.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.