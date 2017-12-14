Ле Пен усомнилась в ударах Франции по объектам в Сирии

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен усомнилась в правдивости заявлений официального Парижа, согласно которым Франция нанесла ракетные удары по ряду объектов в Сирии, предположительно связанных с производством и хранением химического оружия.

«Во-первых, вопрос заключается в том, действительно ли он (президент Франции Эмманюэль Макрон) вообще разбомбил завод, где производилось и хранилось химическое оружие. Позвольте, я может и мало чего знаю об этом, но я руководствуюсь народной мудростью и здравым смыслом: когда бомбят завод, где хранится химическое оружие, значит идут на риск убить тысячи людей, которые живут поблизости», – сказала она, передает ТАСС.

При этом, продолжила Ле Пен, сами сирийские власти заявляют об отсутствии потерь среди своего населения. «Получается, он (объект) не охранялся. Это значит, что там был исследовательский центр – очевидно, очень чувствительный объект, – который якобы не охранялся», – заметила Ле Пен.

«Думаю, что нам рассказывают много разных историй. Но мы уже привыкли к этому, слышали много таких историй, которые нам долгие годы рассказывают американцы - начиная с (экс-госсекретаря США) Колина Пауэлла, со своей маленькой пробиркой утверждавшего об оружии массового поражения, что стало обоснованием для войны в Ираке, хотя сегодня все уже признают, что эта война проводилась на основе лжи, и это была ловушка, в которую, к слову, (экс-президент Франции) Жак Ширак не попался. Так что я ставлю знак вопроса на всей информации, которая передается нам со стороны Соединенных Штатов», – добавила политик.

По словам Ле Пен, сам по себе удар западной коалиции в составе США, Франции и Великобритании по сирийской территории является нарушением международных норм.

«Думаю, что он (Макрон) нарушил международное право, но тут даже спорить не о чем. Он говорит о «международной легитимности», которая должна заменить собой международное право, но меня смущает эта концепция – существует только международное право. Иначе такую же концепцию (легитимности) использует ХАМАС, нападая на Израиль – неужели мы уже встаем на путь ХАМАС?» – указала она.

Ле Пен также отметила совпадение во времени между визитом во Францию 9-10 апреля наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и ударом Запада по Сирии. «Не является ли эта атака следствием обязательств перед наследным принцем Саудовской Аравии, который был принят Эмманюэлем Макроном несколько дней назад? Действительно законно задать себе такой вопрос. Это тем более справедливо, что Эмманюэль Макрон не упомянул о Йемене, где царит голод и гибнут тысячи мирных жителей, это - практика двойных стандартов, и Франция слышит об этом и осуждает это», – заключила политик.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства.