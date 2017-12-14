Макрон назвал Путина сильным президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что считает российского президента Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой и вызывает у людей гордость.

В интервью американскому телеканалу Fox News он заявил, что Путин – «очень сильный человек» и «сильный президент». «Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», – приводит слова Макрона ТАСС.

«Он сильный и умный, но не будьте наивными», – заявил Макрон. По его мнению, хотя Россия и заявляет о невмешательстве в дела других государств, на самом деле руководство страны якобы настроено «на вмешательство в демократии».

«Поэтому я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным», – сказал он, добавив, что российский президент использует слабость.

17 апреля Макрон заявил, что он является «ровней Путину». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подобных заявлениях французского лидера.