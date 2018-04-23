Siemens сможет участвовать в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Тамани

Немецкий концерн Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку газотурбинного оборудования для ТЭС «Ударная» в Тамани, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Мы будем объявлять конкурс [на поставку газотурбинного оборудования], все желающие могут прийти, в том числе и Siemens, если захотят», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, после скандала из-за поставок турбин Siemens в Крым летом 2017 года немецкий концерн заявил, что ограничит сотрудничество с российскими компаниями в энергетической сфере. Однако в марте стало известно, что Газпром собирается приобрести турбины у немецкой компании Siemens для строящейся Грозненской ТЭС.