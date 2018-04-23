Песков назвал условия реформирования СБ ООН

Альтернатив Совету Безопасности ООН не существует, любые реформы данного органа должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь неоднократно на различных уровнях разъяснялась российская позиция. Совбез – это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности, и единственный соответствующий международный орган. Каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о возможности реформы Совета Безопасности ООН и позиции Кремля по данному предложению.

Как заявил Песков, «любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности. Эта позиция России хорошо известна».

Напомним, неоднократно высказывались предложения изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совбеза, среди которых и Россия, права вето. Отметим, что в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Великобритании и Франции ограничить право вето.