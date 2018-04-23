Спутник Angosat-1 официально признан неработоспособным

Спутник связи Angosat-1 признан Анголой неработоспособным, сообщил министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Жозе Карвалью да Роша.

По словам да Роша, с момента запуска спутника 26 декабря 2017 года были зафиксированы «нарушения» в его работе, передает ТАСС.

Кроме того, он подтвердил принятие предложения Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника «Ангосат-2», на что уйдет не более 18 месяцев, а по своим техническим возможностям новый аппарат будет превосходить потерянный первый спутник «Ангосат-1».

Также да Роша подтвердил, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный «Ангосат-1» в размере 121 млн долларов, остальное оплатит российская сторона.

Запуск Angosat-1 на ракете «Зенит» состоялся 26 декабря 2017 года. Он был застрахован российскими компаниями на 121 млн долларов. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. Спутник неконтролируемо дрейфует по орбите. Официально потеря аппарата не признается ни российскими, ни ангольскими специалистами.

Напомним, ранее в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия и Ангола договорились о производстве нового спутника взамен потерянного Angosat-1.