Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Дерипаской

Президент России Владимир Путин не встречался с главой «Русала» Олегом Дерипаской после введения 6 апреля новых американских санкций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, мне неизвестно о каких-либо встречах», – приводит его слова ТАСС. Песков отказался сообщить, обращался ли бизнесмен с просьбой принять его в Кремле. «Мы никогда не даем такой информации», – пояснил он.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.

Немецкий журнал Der Spiegel написал, что цены на алюминий резко выросли после того, американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на выручку «Русалу», акции которого на этой неделе приблизились к историческому минимуму, готовы прийти китайцы.