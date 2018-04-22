США призвали власти Армении «проявлять сдержанность» к митингующим

Американское посольство в Армении призвало стороны внутриполитического кризиса в республике к сдержанности, говорится в заявлении диппредставительства.

«Призываем правительство проявлять сдержанность, позволяя проведение мирных митингов, а тех, кто реализует свое право на свободу собраний, призываем делать это ответственным образом, избегать насилия и предупреждать эскалацию напряженности», – передает ТАСС текст заявления американского посольства.

США выразили беспокойство сообщениями о «насилии в отношении журналистов и демонстрантов» и призвали привлечь к ответственности полицейских и демонстрантов, обвиняемых в насилии.

Американское посольство призвало «полицию и манифестантов строго следовать условиям проведения мирных собраний, которые предусмотрены конституцией».

Ранее в воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране «достигла опасной черты», и призвал противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога. В Ереване задержаны 228 участников протестов. Евросоюз призвал армянские власти немедленно освободить всех задержанных.