Президент Армении заявил о достижении «опасной черты» в стране

Ситуация в Армении «достигла опасной черты», заявил президент республики Армен Саркисян, призвав противоборствующие стороны к сдержанности и поиску диалога.

«Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий», – говорится в заявлении на сайте главы республики.

Саркисян заявил, что «висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки». Он выразил готовность встретиться с Николом Пашиняном, чтобы «смягчить существующую напряженность посредством диалога политических сил».

Тем временем, в Ереване были задержаны 228 участников протестов. Евросоюз призвал армянские власти немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста в Ереване, начав политический диалог для урегулирования кризиса в республике.

Акциям протеста в воскресенье предшествовали переговоры между Сержем Саргсяном и Пашиняном продлились всего три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом.