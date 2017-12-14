Глава минобороны Германии высказалась за жесткий курс в отношениях с Россией

Давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться, в отношении Москвы необходимо проводить более жесткий курс, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«Путин не ценит слабость», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра изданию Bild.

По словам фон дер Ляйен, главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск «образа врага», который, как она утверждает, необходим именно Кремлю.

Министр сказала, что улучшению отношений с Россией также препятствуют «аннексия Крыма», позиция Москвы по Донбассу и ситуация в Сирии.

Фон дер Ляйен высказалась за продолжение санкционного давления на Россию и призвала Запад быть готовым к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ранее заявляла, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы.