Трамп похвастался отказом США идти на уступки КНДР

Соединенные Штаты ни в чем не пошли на уступки Северной Корее в рамках переговоров об отказе страны от ядерной программы, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп раскритиковал ведущего NBC Чака Тодда, заявившего, что США «столько всего сдали» во время переговоров с КНДР, а Северная Корея якобы ни в чем не уступила. Американский президент назвал телеканал «фейковым», а ведущего – «заспанным».

«Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для Мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», – написал Трамп в Twitter.

В следующем сообщении Трамп добавил, что до решения по ядерной проблеме КНДР еще далеко. «Может, все получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано давно», – написал он.

Ранее в воскресенье председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию мирового сообщества на решение северокорейского лидера Ким Чен Ына приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Накануне Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны.