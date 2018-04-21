Захарова объяснила подоплеку иска Демпартии США к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск, который Демократическая партия США подала на Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа из-за «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

«Узнали из сообщений СМИ, что национальный комитет Демократической партии США якобы подал в нью-йоркский суд иск по поводу итогов американских президентских выборов 2016 года, среди ответчиков по которому фигурируют Россия и российские граждане. Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», – приводит слова Захаровой пресс-служба министерства.

По ее словам, проигравшие в выборах уже на протяжении полутора лет «упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство». «Американская общественность уже изрядно напугана фантомом русских хакеров, но тему продолжают раскручивать. Видимо, теперь эти фантазии хотят перенести со страниц газет и с телеэкранов в зал суда, чтобы придать новое дыхание внутриполитическим разборкам и еще больше разогреть антироссийские настроения», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что Москву удручает негативный эффект для российско-американских отношений. По ее словам, противники нормального развития этих отношений «безрассудно разрушают фундамент двустороннего взаимодействия». При этом они не останавливаются перед нелепыми обвинениями и забывают, что от атмосферы в диалоге между Россией и США «во многом зависит погода во всем мире», добавила она.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», припомнив Демократической партии США все ранее известные нарушения.

Накануне Демократическая партия США подала судебный иск на Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа из-за якобы имевшего места «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.