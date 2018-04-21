Трамп пригрозил демократам расплатой за все «грехи»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», припомнив Демократической партии США все ранее известные нарушения.

«Только что услышал, что на штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь ответим ...», – написал Трамп в Twitter.

При этом тон уточнил, что демократов ожидают последствия касательно отказа передать ФБР сервера Национального комитета Демпартии, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, «которые были у таинственного человека из Пакистана», а также насчет электронных писем Хиллари Клинтон.

Накануне Демократическая партия США подала судебный иск на Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа из-за якобы имевшего места «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

В штабе Трампа назвали иск «последней попыткой» оспорить итоги президентских выборов в США, пригрозив демократам расследованием фактов коррупции в Демократической партии.