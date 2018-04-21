Штаб Трампа пригрозил демократам расследованием фактов коррупции

Предвыборный штаб Дональда Трампа в ответ на иск демократов о «сговоре» нынешнего президента США с Россией заявил, что готов рассмотреть предположения о коррупции в Демократической партии.

Сторонники Трампа предупредили, что если этому иску будет дан ход, то штаб займется изучением «засекреченных данных Национального комитета демократической партии США о настоящей коррупции, к которой они (демократы) прибегали, чтобы повлиять на результат президентских выборов 2016 года», передает РИА «Новости».

Среди вопросов, которые готовы поднять в сторонники действующего президента США – история с «фейковым досье» на Трампа, которое было подготовлено компанией Fusion GPS по заказу комитета Демпартии и штаба Хиллари Клинтон, а также отказ в предоставлении доступа к взломанным серверам партийного комитета сотрудникам ФБР, поддержка руководством партии кандидатуры Клинтон в ущерб Берни Сандерсу, «сговор» со СМИ, истории с электронной перепиской сотрудников штаба Клинтон и другие эпизоды.

Накануне Демократическая партия США подала судебный иск на Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа из-за якобы имевшего места «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

В штабе Трампа назвали иск демократов «последней попыткой» оспорить итоги президентских выборов в США.