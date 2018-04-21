Российскую велогонщицу сбили насмерть

Велогонщица Лидия Плужникова скончалась после ДТП в Краснодарском крае в возрасте 24 лет.

Плужникова ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль, выехавший на встречную полосу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Плужникова скончалась на месте аварии.

Сообщается, что ДТП произошло в Архипо-Осиповке Краснодарского края. За рулем автомобиля находился несовершеннолетний водитель, у которого не было прав.