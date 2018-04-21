ЛНР предупредила о подготовке Киевом диверсии к визиту Порошенко в Донбасс

Министерство госбезопасности провозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) предупреждает о подготовке диверсии во время визита украинского президента Петра Порошенко в Донбасс, сообщила глава пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Он сообщил РИА «Новости», что цель провокации – дискредитация республики.

Любенко отметила, что спецоперацию разрабатывает командование оперативно-тактической группы «Луганск» Вооруженных сил Украины. По ее словам, силовики планируют диверсию на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия «Заря» в подконтрольном Киеву городе Рубежное.

В МГБ ЛНР сообщили, что Киев готовится устроить подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, «расположенных по координатам 49.012205, 38.417602», и обвинить в нападении ополченцев.

По ее словам, в дальнейшем это может послужить поводом для ввода миротворческой миссии в Донбасс.

В середине апреля Порошенко попросил генсека ООН Антониу Гуттериша направить в 2018 году в Донбасс миссию, чтобы оценить условия для введения в регион миротворцев.