Силуанов предсказал, что дальше будет с курсом рубля

Министр финансов России Антон Силуанов поделился своими ожиданиями об изменении курса рубля в ближайшей перспективе и влиянии на него санкционной политики Соединенных Штатов.

По его словам, «сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое равновесное положение».

Глава Минфина России выразил уверенность, что «если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям».

«Действительно, после введения санкций возникла нервозность у инвесторов. Инвесторы в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.

Напомним, в пятницу утром курс доллара расчетами «завтра» вырос на 19 копеек – до 61,08 рубля, курс евро поднялся на 20 копеек, составив 75,4 рубля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обвал рубля показал принципиальное изменение в поведении россиян.