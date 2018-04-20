Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 19 копеек – до 61,08 рубля, курс евро поднялся на 20 копеек, составив 75,4 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,1% – до 73,72 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».