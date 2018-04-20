Футболист Денисов расплатился за оскорбление допинг-инспектора

Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей», – передает ТАСС слова Пахноцкой.

В случае если РФС инициирует дело по данному факту в отношении Денисова, он может быть дисквалифицирован на один матч.