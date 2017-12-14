США раскрыли детали проекта гиперзвуковой крылатой ракеты

Стали известны подробности проекта по созданию американской гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет FlightGlobal.

Издание сообщает, что новый вид вооружений предназначен для истребителей и бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

Ожидается, что ракета будет перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха и сможет наносить высокоточные удары по мобильным целям высокой важности в условиях как одной, так и нескольких локаций.

Ракета будет использовать глобальную и инерциальную системы навигации, а также систему наведения на конечном участке траектории, добавляет издание.

Ранее в пятницу сообщалось, что ВВС США и Lockheed Martin заключили бессрочный контракт на разработку прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках программы Пентагона по созданию гиперзвукового оружия.

1 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Глава государства сообщил, что Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.