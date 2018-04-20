Финляндия присоединилась к декоммунизации

В Хельсинки рассмотрят предложение министра по делам Европы, культуры и спорта Само Терхо и министра обороны Юсси Ниинистё о переименовании Парка Ленина.

Городской совет Хельсинки обсудит предложение о переименовании Парка Ленина в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на Hufvudstadsbladet.

Терхо и Ниинистё заявили, что «жестокий большевистский тиран не заслуживает парка в Хельсинки», и предложили переименовать зеленую зону в парк Укко-Пекка, в честь президента Финляндии Пера Эвинда Свинхувуда, возглавлявшего страну в 1931-37 гг. Отмечается, что название «Укко-Пекка» также носит винтовка M/39, которая была на вооружении финской армии в 1930-50 гг.

В преддверии обсуждения инициативы городской совет Хельсинки направил запрос в комиссию по городской окружающей среде и комитет по названиям. Сообщается, что оба ведомства не поддержали предложение министров.

Уточняется, что Терхо и Ниинистё придерживаются правых позиций, являются членами партии «Синее будущее» (откололась от партии «Истинные финны»).

В числе предложений Ниинистё, в частности, создание совместно со Швецией альтернативы НАТО.

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