Путин инициировал совещание с руководством Минобороны

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что совещание, инициированное президентом, состоится «во второй половине дня», передает ТАСС.

«[Будут обсуждаться] и текущие вопросы, и вопросы военного строительства», – добавил Песков.

Напомним, Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску.