Россия объявила черногорского дипломата персоной нон грата

В МИД России был вызван посол Черногории в России Рамиз Башич, ему объявлено о высылке из страны одного черногорского дипломата.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника черногорского посольства, – говорится в заявлении на сайте российского МИД.

На прошлой неделе кабмин Черногории принял решение о высылке одного российского дипломата в связи с делом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, также отозвав согласие на деятельность в республике почетного консула России.

О высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия отказались присоединяться к этим мерам. Также дипломатов выслала Украина, США и Канада.