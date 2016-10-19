МИД возмутился выдачей Чехией в США россиянина

Россия возмущена выдачей Чехией США россиянина Евгения Никулина и разочарована тем, что Прага руководствовалась «союзнической лояльностью», заявили в МИД России.

«Возмущены выдачей Чехией в Соединенные Штаты Америки российского гражданина Е.А. Никулина, задержанного по запросу США и содержавшегося под стражей в Праге с октября 2016 года. Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность», – говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешской стороной «был проигнорирован официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Евгения Никулина в Россию».

«Остались без должного внимания наши неоднократные призывы учитывать, что в условиях развернутой в США антироссийской истерии наш гражданин не может рассчитывать в этой стране на беспристрастный и справедливый суд», – заявили в МИДе.

Также отмечается, что Москва расценивает принятое Прагой решение «как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества».

«Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Е.А. Никулина», – резюмировали в МИДе.

Накануне пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что выдача обвиняемого в США в хакерстве россиянина Евгения Никулина связана со стремлением заинтересованных лиц получить компромат на американского президента Дональда Трампа. До этого сообщалось, что Евгений Никулин в суде не признал своей вины.

В октябре 2016 года в Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ.

Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.