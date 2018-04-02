Фигуранты дела о пожаре в Кемерово продолжили обжалование арестов

Трое обвиняемых по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» – руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор», которая разработала систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин и сотрудник частного охранного Сергей Антюшин – обжаловали арест, сообщили в Заводском районном суде Кемерово.

«Поступили документы (по обжалованию ареста) от Полозиненко, Никитина и Антюшина, материалы также будут направлены в Кемеровский областной суд», – передает ТАСС сообщение представителя суда.

В понедельник управляющая сгоревшим в Кемерово ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок также обжаловала арест.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

В субботу были арестованы гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова и экс-начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.