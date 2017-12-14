Управляющая ТРК «Зимняя вишня» обжаловала арест

В понедельник управляющая сгоревшим в Кемерово ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест.

Об этом сообщили в Заводском суде Кемерово, передает РИА «Новости».

Напомним, Судденок была арестована на минувшей неделе до 25 мая.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

В субботу были арестованы гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова и экс-начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.