В Москве объявили «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр объявил на 2 апреля «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и тумана.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра.



Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал, что в понедельник в столичном регионе ожидается теплая облачная погода, в первой половине дня синоптики обещают небольшой дождь. Утром столбики термометров в Москве показывают 4 градуса выше ноля. К вечеру потеплеет до плюс 8. Ветер ожидается южный, юго-западный, силой 3-5 м/с.