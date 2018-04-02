Врио главного архитектора Дербента заподозрили в халатности

В отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает управление СК России по республике Дагестан.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый выдал разрешение на ввод четырех многоэтажных домов в эксплуатацию вопреки тому, что на объектах не были выполнены работы по благоустройству территории, а также не были завершены устройство фасада и внутренние сантехнические работы.

«Противоправные действия исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации города повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

Напомним, в начале февраля газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие претензии возникли у правоохранительных органов к главному архитектору Дербента Магомедрасулу Гитинову.