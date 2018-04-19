Пентагон рассказал о поведении российских войск во время удара по Сирии

Российские силы в Сирии не угрожали и не мешали США во время ракетного удара, заявили в Пентагоне.

В ведомстве добавили, что российские силы во время удара «вели себя профессионально», передает РИА «Новости».

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию о сирийском ударе, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.

Добавим также, что средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии – этим занималась противоракетная оборона сирийских войск, на вооружении которых стоят системы российского производства.