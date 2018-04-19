Средняя цена бензина в России превысила 40 рублей за литр

Цена на бензин в среднем по стране составила 40,09 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 16 апреля, средние цены на автомобильный бензин в России составили 40,09 рубля за литр. Неделей ранее цена находилась на уровне 39,95 рубля, сообщает Росстат.

На московских заправках цены на бензин также, в основном, превысили отметку в 40 рублей, подсчитали в Московской топливной ассоциации. Так, средняя цена на дизельное топливо составила 40,73 рубля, на бензин марки Аи-92 – 38,99 рубля, на Аи-95 – 42,19 рубля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в марте Совет по товарным рынкам (некоммерческое партнерство, объединяющее независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин нет.