Популярный курорт Таиланда закрыли после нападения акулы

В Таиланде популярный у туристов пляж Сай Ной закрыли для купания на 20 дней из-за нападения акулы на норвежского туриста.

В данный момент провинциальная администрация и департамент морских и береговых ресурсов Таиланда занимаются установкой ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания, передает RT со ссылкой на The Phuket News.

Отмечается, что пострадавший до сих пор в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что россиянин умер от редкой болезни в Таиланде.