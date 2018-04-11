Россиянин умер от редкой болезни в Таиланде

В ночь на среду 32-летний житель Барнаула Герасим Григорьев, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице «Ватчира» на острове Пхукет, но семья не может получить его тело из-за долга за лечение, сообщили родственники умершего.

Мать Герасима, находящаяся сейчас на Пхукете, сообщила, что ее сын скончался в среду 11 апреля в 1.15 по местному времени (21.15 вторника мск), передает РИА «Новости».

Сообщается также, что общий долг за лечение в двух больницах сейчас составляет около 64 тыс. долларов. При этом паспорт россиянина находится в залоге в больнице Mission Hospital Phuket, а его тело хранится в морге две недели, что обходится в сумму 160 долларов за сутки.



Тело умершего не выдадут семье до тех пор, пока не будет оплачена полная сумма долга, плюс стоимость хранения тела в морге до дня выдачи, но у семьи нет таких денег, рассказала Татьяна Григорьева.

В свою очередь заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов сообщил, что посольство России не в состоянии помочь в такой ситуации.



«Посольство, к сожалению, не располагает средствами, чтобы помочь в такой ситуации. И специального общественного фонда для таких ситуаций в России тоже, к сожалению, не существует. В случаях, когда россияне оказываются в больницах в Таиланде, наличие или отсутствие медицинской страховки становится очень важным фактором. Поэтому мы стараемся всеми возможными способами донести до наших граждан информацию о необходимости медицинской страховки при поездке в Таиланд», – сказал он.



Он рассказал также, что эвакуировать Герасима Григорьева было невозможно, и не из-за отсутствия страховки, а по медицинским показаниям.

«Мы обращались в Минздрав по этому поводу. Однако непременным и первым условием эвакуации является разрешение лечащих врачей на перевозку больного авиатранспортом. Таиландские врачи, лечившие Герасима, такого разрешения нам не дали, прямо заявив, что состояние его настолько тяжелое, что перелета он не выдержит», – сообщил Соснов.



Напомним, 21 марта сообщалось, что в Таиланде впал в кому гражданин России, заразившись лихорадкой Денге. Сестра пострадавшего рассказала, что он «попал в больницу 16 марта»; «он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тыс. рублей в сутки», отмечала она.