Захарова предложила спросить сирийского мальчика про «умные» ракеты США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила спросить сирийского мальчика, который участвовал в постановочной съемке «химатаки», считает ли он американские ракеты «умными».

«Господи, да когда же закончится этот кровавый спектакль, в котором участвуют Штаты, их «коалиция», боевики и «Белые каски»!» – заявила она в Facebook, комментируя сюжет телеканала «Россия 24», в котором мальчик из Гуты рассказал, как участвовал в постановочной съемке «химатаки».

Захарова предложила постпреду США Ники Хейли показать ребенку ООН, а журналистке Кристиан Аманпур – показать фото мальчика «кому-нибудь из Белого дома» в ходе интервью на CNN.

«А можно и объединить мероприятия», – заявила Захарова.

По ее словам, сперва ребенку можно показать место Хейли в ООН, чтобы мальчик «понимал, где находится мозговой центр уничтожения Сирии», а потом – «сразу на интервью к Аманпур».

«Я и первый вопрос за Кристиан придумала: «Деточка, ты считаешь наши ракеты умными?» – заявила Захарова.

«Как вам, дамы, такое предложение?» – спросила официальный представитель МИД России.