Playboy назвал имя самой сексуальной девушки в Instagram

Модель из Колумбии стала самой сексуальной девушкой в Instagram по версии журнала Playboy. Она попала на обложку мексиканского издания.

Колумбийка Каролина Рамирес опубликовала на своей странице в Instagram обложку свежего выпуска журнала Playboy: на ней только розовая куртка, едва прикрывающая ягодицы. 26-летняя модель возглавила список 50 самых сексуальных блогеров по версии издания и попала на обложку, обойдя 49 кандидаток.

Публикация от karo ramirez!(@karoramirezl) 14 Апр 2018 в 11:56 PDT

Всего сутки после того, как было объявлено о победе модели, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. человек, сообщает Life.ru.

Публикация от karo ramirez!(@karoramirezl) 11 Апр 2018 в 5:39 PDT

Каролина родилась в городе Медельин, часто выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.

Публикация от karo ramirez! (@karoramirezl) 11 Апр 2018 в 10:22 PDT

Девушка любит заниматься спортом и путешествует.

Публикация от karo ramirez! (@karoramirezl) 6 Фев 2018 в 4:57 PST